Gronda Genova: Tomasi, opera può diventare realtà nel 2034

Raddoppio A7 verso Milano con due anni d'anticipo nel 2032

GENOVA, 23 SET – Nel 2034 il progetto della Gronda autostradale di Genova, 72 chilometri di nuove autostrade di cui 50 in galleria, con 37 ponti e viadotti, 23 imbocchi e 12 milioni di metri cubi di materiale di scavo di cui 8 per ampliare la pista dell’aeroporto del capoluogo ligure, può diventare realtà. Lo dichiara l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi a margine di un sopralluogo nei cantieri del tunnel subportuale e della Gronda di Genova rispondendo a una sollecitazione del sindaco Marco Bucci. Tomasi aggiunge che il raddoppio dell’A7 verso Milano previsto lungo la direttrice est del progetto può diventare realtà con due anni d’anticipo già nel 2032. “Appena riceveremo entro sei mesi la risposta del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica siamo in grado di elaborare il progetto esecutivo della Gronda, la cui approvazione è attesa nel 2025”, ribadisce l’ad di Aspi aggiungendo che “ad oggi il costo stimato dell’opera è di 6-7 miliardi e sono già stati spesi 300 milioni con 400mila ore di lavoro impiegate”. “La Gronda è certamente il progetto più importante per poter non solo prepararsi allo sviluppo del porto di Genova ma anche agli ammodernamenti dell’A10 e dell’A7, quindi non bisogna guardarla come un’infrastruttura a sé stante ma pienamente integrata con la rete del Paese e gli investimenti che si stanno facendo – sottolinea Tomasi – La Gronda è fondamentale perché per poter gestire le manutenzioni importanti o noi abbiamo la Gronda o è impensabile fare l’ammodernamento della rete”.

