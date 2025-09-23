Grosso pino cade su furgone in sosta a Firenze, nessun ferito

agenzia

Si è adagiato sul veicolo. Intervento nella notte a Novoli

FIRENZE, 23 SET – Un grosso pino è caduto ieri sera a Firenze, adagiandosi su un furgone parcheggiato all’interno di una stazione di servizio in via Flavio Torello Baracchini, nel quartiere di Novoli, zona che nel pomeriggio era stata interessata dal maltempo. E’ successo intorno alle 23:40 e non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, un’autoscala e un’autogru, per rimuovere i rami e il tronco della pianta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA