Gruppo amici denuncia aggressione fascista da parte di minori

agenzia

Quattro Accusati di lesioni, indaga la Digos su ricostruzione

GENOVA, 03 GIU – La Digos di Genova indaga su una presunta aggressione fascista subita da un gruppo di amici e amiche da parte di alcuni minorenni nel centro di Genova. I fatti risalgono alla notte del 31 maggio e sarebbero successi in piazza Dante. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia inviate dalla centrale operativa dopo avere ricevuto una chiamata da parte delle vittime. In particolare due del gruppo sono stati portati in ospedale per le lesioni subite e giudicate guaribili in 15 e 5 giorni. Poco distante dal luogo dell’aggressione gli agenti hanno fermato quattro minorenni, italiani, e li hanno accompagnati in questura per gli accertamenti. Secondo quanto raccontato dalle vittime, i quattro li avrebbero aggrediti per motivi politici: dopo avere saputo che votano a sinistra, sarebbero stati “invitati” a fare il saluto fascista e al loro rifiuto sarebbero stati picchiati. Il racconto è al vaglio degli investigatori della Digos. I quattro sono stati denunciati per lesioni e affidati ai genitori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA