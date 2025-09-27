Gruppo di Pro Pal vicino a reti pista aeroporto torinese

agenzia

Erano diretti a Leonardo, presidiata dalle forze dell'ordine

CASELLE TORINESE, 27 SET – Una cinquantina di manifestanti Pro Palestina ha raggiunto l’aeroporto di Torino-Caselle ed è vicino alle reti a bordo pista, nei pressi del cimitero di Caselle. Dovrebbe trattarsi del gruppo che era partito in autonomia da Borgaro Torinese più di un’ora fa. I manifestanti stavano andando verso uno stabilimento Leonardo, che ha l’ingresso poco più avanti, verso la frazione Malanghero di San Maurizio Canavese, ma visto che l’ingresso della fabbrica è presidiato dalle forze dell’ordine, si sono fermati a bordo pista.

