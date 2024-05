Gualtieri, ‘che gioia Francesco in Campidoglio, lui ama Roma’

agenzia

'Ultima visita nel 2019, è raro un bis così vicino'

ROMA, 10 MAG – “Siamo felici e onorati di questa visita. Sono contentissimo e ringrazio davvero il Santo Padre per questo onore che ci fa. Sarà una gioia per tutti ricevere Francesco qui in Campidoglio: non vediamo l’ora”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di una iniziativa in Campidoglio riferendosi alla visita del Pontefice prevista per il 10 giugno. “Qualcosa di particolare per celebrare questa visita? Ogni cosa a suo tempo – ha risposto – Lui venne l’ultima volta nel 2019, siamo contenti che sia stato possibile farla a pochi anni dalla precedente, è un fatto non comune. Ma Papa Francesco ama Roma, ha un rapporto molto forte con questa città. Siamo davvero contenti che ci regali questa visita”.

