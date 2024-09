Gualtieri chiama don Coluccia, ‘solidarietà e pieno impegno’

agenzia

'Risponderemo compatti alle vigliacche minacce per la legalità'

ROMA, 03 SET – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha telefonato a don Coluccia, aggredito al Quarticciolo durante un’iniziativa per la legalità. Lo rende noto il Campidoglio. Il sindaco ha espresso a don Coluccia la totale solidarietà di Roma Capitale per quanto accaduto e ha ribadito il pieno impegno dell’amministrazione a collaborare con tutte le istituzioni competenti per rispondere compatte alle vigliacche minacce subite e far prevalere sicurezza e legalità sul territorio.

