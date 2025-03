Gualtieri conferisce cittadinanza italiana a 5 neo 18enni

agenzia

Pergamena a Lorenzo, Alessandra, Sebastian, Francesca e Elenoire

ROMA, 17 MAR – “Oggi è il giorno dell’unità nazionale, di festa per l’Italia ed è un bel modo di celebrarla dando la cittadinanza italiana e riconoscendo che siete a tutti gli effetti cittadini italiani. Mi auguro che arricchirete la nostra nazione col vostro percorso di vita, le vostre tradizioni e la vostra cultura, per rafforzarci vicendevolmente, e siamo contenti che abbiate scelto di essere cittadini italiani. Siamo contenti di riconoscervi come cittadini italiani formalmente anche se lo eravate già prima. La cittadinanza non sia solo elemento burocratico ma sostanziale”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della Giornata dell’Unità nazionale della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera intervenendo alla cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a cinque neo-diciottenni in Campidoglio. “La cittadinanza italiana porta naturalmente a quella europea e questo è una cosa importante”, ha aggiunto il sindaco dopo l’Inno di Mameli dando la pergamena a tre ragazze e due ragazzi nati in Italia da genitori ucraini, peruviani, romeni, etiopi, boliviani. I ragazzi si chiamano Lorenzo, Alessandra, Sebastian, Francesca ed Elenoire. Era presente anche l’assessore ai Servizi Anagrafici ed Elettorali, Giulio Bugarini, e i consiglieri capitolini Michela Cicculli, Nella Converti e Lorenzo Marinone hanno dato lettura degli atti di acquisizione della cittadinanza italiana dei vari ragazzi, firmandoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA