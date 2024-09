Gualtieri e Rocca alla fiaccolata per il Santa Lucia

agenzia

Domani tavolo al ministero, possibile sciopero il 12 settembre

ROMA, 04 SET – Bandiere della Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl stasera alla fiaccolata per diferendere il Santa Lucia, istituto romano d’eccellenza per la neuroriabilitazione che rischia di finire nelle mani dei privati. All’iniziativa anche il presidente della Regione Francesco Rocca e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Siamo qui con i sindacati per difendere i lavoratori del Santa Lucia e la funzione pubblica fondamentale che svolge questo istituto che va rilanciato”, dice in piazza Mario Ciarla, capogruppo Pd in Regione Lazio. In piazza anche Ceilia d’Elia, senatrice del Pd. “Sono qui perchè è importantissimo salvare questa realtà, dobbiamo salvare una eccellenza oltre al lavoro degli operatori”. I manifestanti – tra i quali cittadini, operatori della stuttura e i capigruppo di maggioranza del Consiglio regionale del Lazio Daniele Sabatini (Fratelli d’Italia), Giorgio Simeoni (Forza Italia), Laura Cartaginese (Lega), Luciano Mario Crea (Lista civica Rocca), Nazzareno Neri (Gruppo misto) – hanno formato un piccolo corteo che si è mosso lungo viale Pico della Mirandola, alla Montagnola. “La vicenda dell’IRCCS Santa Lucia ha una tempistica sospetta, poiché si dichiara la crisi dopo aver ricevuto 11 milioni di risorse pubbliche. Ora, se si vuole garantire la continuità occupazionale, il diritto alla salute e l’offerta dei servizi neuroriabilitativi, servono atti formali da parte del Governatore Rocca”, osserva l’ex assessore alla Sanità del Lazio e ora consigliere regionale e responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione, Alessio D’Amato. Per domani è fissato l’incontro convocato dal ministero delle Imprese e del Mady in Italy mentre per il 12 settembre, qualora il tavolo di domani non desse i risultati sperati, è stato indetto uno sciopero dai maggiori sindacati; aderiscono anche i dirigenti sanitari non medici dell’Andop.

