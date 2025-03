Gualtieri, il 15 marzo tutti in piazza per l’Europa

agenzia

'Vengano tutti quelli che si sentono europei'

ROMA, 12 MAR – “Tutti in piazza per l’Europa”. Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in merito alla manifestazione ‘Una piazza per l’Europa. Tante città, un’unica voce’ prevista sabato 15 marzo a Roma, alle ore 15, a Piazza del Popolo. Il sindaco Gualtieri, con tanti sindaci di ogni schieramento, invita a partecipare “tutti coloro che si sentono europei e vogliono ritrovarsi sotto al solo colore che li rappresenta, il blu della bandiera dell’Unione Europea”, come è scritto anche sul sito di Roma Capitale. Nell’appello, i sindaci affermano che “solo un’Europa più unita, più solida, forte dei suoi princìpi fondativi, convinta che il suo processo federativo debba accelerare, può essere capace di fare fronte al presente e preparare un futuro migliore”.

