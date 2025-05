Gualtieri ‘legge Roma Capitale sia fatta bene, poteri e risorse’

agenzia

'No a modelli che non esistono, servono anni per realizzarli'

ROMA, 13 MAG – “La legge per Roma Capitale? Bisogna chiederlo al governo, che mi sembra disponibile. L’importante è che sia fatta bene. Roma è un affare di Stato, richiede che anche lo Stato si occupi di Roma, e Roma deve sapere cosa chiedere e accompagni le altre istituzioni a concorrere”. Così a Omnibus su La7 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “E’ bene che sia passato il concetto che Roma deve avere un ordinamento specifico – ha proseguito – Al tempo stesso non si inventino modelli istituzionali che non esistono da nessuna parte e che poi richiederebbero anni per realizzarli e questo fermerebbe ancora la città. Quello che conta sono le risorse e, in alcuni ambiti specifici, delle prerogative per cui non si deve aspettare che l’ente superiore faccia il regolamento. Competenze maggiori, dunque, ma soprattutto le risorse – ha ribadito – senza le quali le competenze non servono”. “Ho scoperto poi un altro ‘trucco’ – ha detto infine Gualtieri – la vera cosa che cambia è una Capitale che non si chiude in sè ma cerca sempre di coinvolgere gli altri enti istituzionali nel suo stesso governo. Una delle prime cose che ho fatto, per esempio, è stato coinvolgere Anas nel rifare le strade a Roma”.

