Gualtieri, ‘non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV’

'Fondamentale il suo richiamo alla IA e alla dottrina sociale'

ROMA, 13 MAG – “Il primo appuntamento con Papa Leone XIV? Non l’abbiamo ancora fissato, ha molte cose da fare. Avremo modo di incontrarci, e non vedo l’ora. Abbiamo accolto con gioia la sua elezione e le sue parole sulla pace e la costruzione di ponti”. Così a Omnibus su La7 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Parole nette, e l’attenzione agli umili l’abbiamo letta come una continuità con Francesco – ha aggiunto – Mi ha colpito la scelta del nome, rivendicata come una attenzione alla dottrina sociale. Quella rivoluzione industriale cambiò la società e la politica e oggi siamo di fronte a un cambio altrettanto significativo. Questo suscita grande interesse e soddisfazione. La chiesa piu rapida della politica sull’IA? L’Ue ha già fatto un regolamento su questi temi, ma eravamo agli inizi. La tecnologia non sostituisce il lavoro ma lo rende più efficiente. Ma a chi andranno i benefici di questo aumento di produttività generato dall’IA? Ai pochi che la possiedono o verranno redistribuiti? Noi – ha proseguito – viviamo in una civiltà avanzata perché c’è stata la redistribuzione dei frutti della rivoluzione industriale. Il rischio è che si torni a un mondo polarizzato con pochi ricchissimi e gli altri poverissimi. Quindi stiamo parlando di cose fondamentali”.

