Gualtieri, ‘ormai connubio vincente tra Roma e il Giro’

'La città ha retto numerosi grandi eventi tutti insieme'

ROMA, 26 MAG – “Una festa straordinaria, un successo grandissimo, siamo veramente contenti: è la prima volta nella storia due volte di seguito ed è solo la seconda di una lunga serie. Ormai questo connubio tra Roma e il Giro è straordinario, la città è impazzita di gioia e amore per il ciclismo, i romani sono per le strade a fare il tifo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell’arrivo del Giro d’Italia. “Uno spettacolo meraviglioso – ha detto ancora – un percorso speciale, non solo nella parte monumentale unica al mondo: sono molto contento del grande successo a Ostia. E’ un connubio vincente – ha ribadito – Roma dà molto al Giro, il Giro dà tantissimo a Roma. Ormai è evidente che questa è la conclusione naturale del Giro, siamo molto contenti della decisione presa”. “Alcuni erano scettici, c’erano dei ricordi del passato, le buche, vicende non proprio positive – ha aggiunto Gualtieri -. Ma noi abbiamo lavorato con grandissima determinazione: Roma doveva essere pronta, sono molto contento che sia stata pronta. Voglio ringraziare la macchina organizzativa che ha fatto un lavoro straordinario, perché oggi a Roma c’è un numero impressionante di grandi eventi: c’è la Giornata Mondiale dei Bambini, c’è Piazza di Siena, c’è il Giro, il rugby, il calcio. Roma ha retto e sta reggendo una prova organizzativa davvero impegnativa – ha concluso – Siamo davvero soddisfatti e contentissimi di gioire per questa bellissima festa dello sport”.

