Gualtieri ‘rigeneraione urbana alla stazione di San Pietro’

agenzia

Realizzata in 18 mesi senza fermare i 254 treni giornalieri

ROMA, 05 FEB – “Quello di oggi è un intervento su una stazione ma è anche molto di più: è un intervento di rigenerazione urbana e di intermodalità”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri inaugurando il restyling della Stazione Roma San Pietro realizzato per il Giubileo. “Siamo stati presi da tanti interventi – ha detto ancora – ma vedendolo oggi ci rendiamo conto che non è stato minore, e averlo realizzato in un anno e mezzo senza interrompere il servizio è un risultato ragguardevole per un intervento ampio e di grandissima qualità. E una stazione particolare, considerata minore rispetto a Termini e Tiburtina ma dove fermano comunque ben 254 treni al giorno, e che ha grandi potenzialità di crescita. È una stazione complessa, ora è più decorosa e più bella. È un intervento in una stazione: da ‘non luoghi’ da cui ci si tiene alla larga diventano luoghi con potenzialità. Si collega con tanti interventi di intermodalità: vogliamo che la rete ferroviaria – ha concluso Gualtieri – sia una vera metro di superficie integrata”.

