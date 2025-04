Gualtieri, ‘Roma ha dato prova di grande organizzazione’

agenzia

'Grazie a tutte le istituzioni e a romani per la collaborazione'

ROMA, 26 APR – “In occasione dei commoventi funerali di Papa Francesco, Roma ha offerto al mondo intero una prova straordinaria di capacità organizzativa, coesione e senso civico”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le istituzioni, al Governo, al prefetto Giannini, al questore Massucci, al capo della Protezione Civile nazionale Ciciliano, alle forze di polizia e alle forze armate, alla Regione e alla Città Metropolitana – aggiunge – Un grazie di cuore a tutte le strutture di Roma Capitale, al Centro Operativo Comunale, alla nostra Protezione Civile capitolina e ai suoi tanti volontari, alla Polizia Locale, ad Atac, Ama e Acea: un sistema coordinato che ha lavorato instancabilmente, con professionalità e dedizione, per contribuire alla piena riuscita di un evento planetario di straordinario significato spirituale e di grandissima complessità logistica, che per di più si è intrecciato con il Giubileo degli adolescenti e con le celebrazioni del 25 aprile”. “Con il suo volto più bello, in un omaggio al Santo Padre che tanto l’amava – prosegue Gualtieri – Roma ha saputo accogliere, in sicurezza e ordine, i tantissimi fedeli e rappresentanti dei Paesi di ogni parte della Terra, mostrando una volta di più il suo carattere di Capitale moderna e di città universale, aperta e inclusiva. Questa eccezionale prova di efficienza, spirito di servizio e collaborazione tra istituzioni rende onore a Roma e all’Italia intera, confermando la nostra capacità di affrontare le sfide più difficili con impegno e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento va anche a tutta la cittadinanza di Roma, che ha dimostrato comprensione, rispetto e solidarietà – conclude il sindaco – contribuendo in modo decisivo alla riuscita di un evento che passerà alla storia e tributando uno straordinario omaggio di amore e riconoscenza al suo vescovo, a cui i romani hanno voluto così bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA