Guardia di Finanza, a Jesi primo comandante donna

agenzia

Capitano Fabiana Marchione, ventottenne, sostituisce Di Deodato

ANCONA, 30 AGO – Per la prima volta, la Compagnia della Guardia di Finanza di Jesi (Ancona) sarà guidata da una donna. La nuova comandante è il Capitano Fabiana Marchione che sostituisce il Capitano Gianmarco Di Deodato che, dopo tre anni, si accinge ad assumere un nuovo e prestigioso incarico presso il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Venezia. La nuova Comandante, ventottenne, è originaria di Sora (FR) e ha frequentato l’Accademia del Corpo nel quinquennio 2015 – 2020, 115° corso “Val di Ledro III”. Laureata in Giurisprudenza ha conseguito un master in Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio. E’ coniugata. L’Ufficiale ha già prestato servizio al 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano per un quadriennio durante il quale ha conseguito numerosi ed importanti risultati operativi nel settore della Polizia Giudiziaria a stretto contatto con la Procura meneghina. La Compagnia di Jesi svolge attività d’istituto nei confronti di aziende industriali e commerciali nonché liberi professionisti che insistono nella propria circoscrizione di servizio. Il Reparto è, inoltre, fortemente impegnato in compiti di contrasto ai traffici illeciti a mezzo di pattuglie automontate in servizio al numero di Pubblica Utilità “117” in tutta la Vallesina. Il Comandante Provinciale di Ancona, gen. B. Carlo Vita, ha formulato parole di ringraziamento e saluto al Capitano Di Deodato per il periodo trascorso insieme; al Capitano Marchione ha augurato un proficuo lavoro ai fini del rispetto della legalità economico-finanziaria e per corrispondere pienamente alle istanze avanzate dalle Istituzioni e dalla collettività nei confronti della Guardia di Finanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA