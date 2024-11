Guastatori ‘Taurinense’ bonificano due bombe a mano in una casa

agenzia

A Genova. Nel 2023 bonificati 2.170 ordigni in tre regioni

GENOVA, 31 OTT – Si sono concluse nel pomeriggio di oggi le attività connesse con la bonifica di due ordigni bellici, rinvenuti all’interno di un’abitazione a Genova in via Loria. Protagonisti gli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, unità specialistica della Brigata Alpina “Taurinense”, con sede a Fossano (Cuneo). Gli artificieri del 32° Guastatori, a poche ore dalla richiesta di intervento giunta dalla Prefettura di Genova, hanno rimosso e messo in sicurezza gli ordigni, due bombe a mano risalenti al primo e al secondo conflitto mondiale, trasportandoli in una zona sicura per la successiva distruzione. Numerosi gli ordigni, risalenti in particolare al primo e secondo conflitto mondiale, che ancora oggi vengono rinvenuti sul territorio nazionale. Nel solo 2023 sono stati 2170 gli ordigni bonificati nelle tre regioni di competenza del 32° Guastatori, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, comprese 4 bombe d’aereo di elevato potenziale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA