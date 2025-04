Guasto a Intercity, traffico per ore in tilt sulla Bari-Pescara

agenzia

Disagi per i pendolari. Accumulati forti ritardi

BARI, 28 APR – Treni in ritardo o cancellati. Circolazione ferroviaria che nel tratto compreso tra Trani e Bisceglie, nel nord Barese, per due ore e mezza ha potuto contare su un solo binario. Passeggeri e pendolari stanchi e nervosi. È quanto dalle 17 di oggi ha vissuto chi ha viaggiato o avrebbe voluto farlo, sulla linea Pescara- Bari. Perché l’Intercity Milano- Lecce ha avuto un problema tecnico che ne ha provocato lo stop mentre lasciava la stazione di Trani. L’intervento dei tecnici di Trenitalia è durato più di due ore. Così il binario su cui il treno avrebbe dovuto viaggiare per arrivare in Salento poco prima delle 20.00, è rimasto fermo. La corsa è ripresa dopo le 19:30. L’impiego di un solo binario ha decretato l’alternanza dei treni che hanno registrato pesanti ritardi e cancellazioni. Uno scenario provato anche dai passeggeri del Frecciarossa Lecce – Milano che nel primo pomeriggio di oggi ha accumulato 120 minuti di ritardo. “Viaggio coi treni da oltre 20 anni. La disorganizzazione e il pressappochismo a cui ho assistito oggi penso di non averli visti mai”, scrive un pendolare sui social. E aggiunge: “Quattro treni soppressi in sequenza, ognuno dei quali prima fatto occupare e poi sgomberato. Disabili, anziani e bambini sbattuti da un binario all’altro. Tanto in questo Paese ormai è normale no?”. “Vergogna”, gli fa eco un altro mentre la circolazione è ripresa lentamente dopo le 20.

