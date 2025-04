Guasto alla funivia del Monte Faito, soccorsi i 16 passeggeri

agenzia

Rimasti sospesi nel vuoto, imbragati e fatti scendere

CASTELLAMMARE, 17 APR – Brutta avventura a lieto fine per sedici passeggeri rimasti bloccati in una cabina della funivia del Faito, che collega Castellammare di Stabia con il monte Faito. La funivia si è fermata a causa di un guasto. La cabina con i passeggeri si è bloccata a ridosso della stazione della Circumvesuviana di Castellammare, per fortuna a pochi metri dal suolo. I passeggeri sono stati imbragati e fatti scendere uno alla volta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA