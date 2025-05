Guasto diga di Zoccolo, già persi 20 milioni metri cubi d’acqua

agenzia

Finora -21 metri, situazione stabile, continua il monitoraggio

BOLZANO, 30 MAG – Da 17 giorni, per la precisione dal pomeriggio del 13 maggio, c’è una perdita d’acqua da una galleria di accesso a una camera di manovra situata sotto la diga del Lago di Zoccolo, bacino artificiale che si trova poco a monte del paese di Santa Valburga, in Val d’Ultimo. Il deflusso è stato controllato e regolare, con un totale di circa 20 milioni di metri cubi d’acqua scaricati finora. Il livello del lago è sceso di 21,5 metri dall’inizio dell’evento. Due tentativi di rimuovere la griglia a sacco non sono andati a buon fine. È stata inoltre discussa da Protezione Civile, Alperia, Vigili del fuoco volontari la necessità di adottare misure di protezione e monitoraggio della popolazione ittica del bacino e della Valsura. All’inizio della prossima settimana si terrà un sopralluogo con i rappresentanti di Alperia, dell’Ufficio Gestione fauna selvatica e dell’Associazione pescatori di Ultimo. Le prime misure di salvaguardia della popolazione ittica saranno attuate nel prossimo futuro. Durante l’ultima riunione di valutazione della situazione, è stato deciso di tenersi reciprocamente informati attraverso brevi rapporti giornalieri. In caso di cambiamenti dello status quo, i briefing saranno ripresi immediatamente. Inoltre, le riunioni saranno convocate appena sarà il momento di valutare le decisioni strategiche per riparare i danni.

