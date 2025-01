Guasto linea elettrica a Roma Termini, circolazione sospesa

agenzia

Richiesto l'intervento dei tecnici, ritardi

ROMA, 14 GEN – Dalle ore 18.10 la circolazione è sospesa per un guasto alla linea elettrica a Roma Termini. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi. Lo si legge su Infomobilità. I treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi: • FR 9543 Torino P.Nuova (13:00) – Salerno (20:05) • FR 9552 Salerno (14:45) – Torino P.Nuova (22:00) • FR 8519 Bolzano (13:12) – Sibari (22:33) • FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50) • FR 9326 Roma Termini (18:25) – Torino P.Nuova (23:20) • FR 9660 Napoli Centrale (16:55) – Brescia (22:23) Il treno FR 9432 Napoli Centrale (17:05) – Venezia Santa Lucia (22:55) oggi non ferma a Roma Termini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA