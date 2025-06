Guasto radar, a Milano allestite 200 brandine

agenzia

E' scattato il 'piano contingency', distribuita acqua,bar aperti

MILANO, 29 GIU – Col blocco dei voli ieri sera per un guasto al radar del centro di controllo di Enav che controlla i cieli del Nord Ovest, agli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa è scattato il piano contingency. Sea, la società che gestisce i due scali, ha fatto allestire oltre duecento brandine per i passeggeri in attesa di poter partire, è stata organizzata la distribuzione di acqua e chiesto a ristoranti e bar dei terminal di restare aperti oltre l’orario di chiusura (che normalmente è fra le 22 e mezzanotte).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA