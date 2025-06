Guasto radar, a Torino quattro voli dirottati e otto cancellati

agenzia

Aerei atterrati a Pisa, Marsiglia, Lione,uno rientrato in Spagna

MILANO, 29 GIU – Sono stati 8 i voli cancellati dall’aeroporto di Torino Caselle a causa del blocco del traffico aereo ieri sera per un guasto del radar del centro di controllo del Nord Ovest, mentre altri quattro sono stati dirottati. Un volo Ryanair in arrivo da Brindisi è stato dirottato a Lione, uno da Bruxelles Charleroi invece è atterrato a Lione. Uno da Londra Stansted è stato diretto a Marsiglia. Un volo da Barcellona di Vueling ha invece invertito la rotta ed è tornato a Barcellona. I voli che dovevano partire da Torino per le stesse destinazioni sono stati cancellati. Oltre a ciò sono stati cancellati i voli Torino- Parigi e Parigi -Torino di Air France e e Olbia-Torino e Torino-Olbia di Volotea. Nel contempo in aeroporto è stato potenziato il servizio di assistenza e biglietteria oltre l’orario e sono rimasti aperti bar e ristoranti fino a che non hanno lasciato lo scalo gli ultimi passeggeri.

