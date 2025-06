Guasto radar, oggi la situazione è tornata alla normalità ma con voli cancellati

Trasporti

Diciassette a Orio, una decina a Milano. Codacons: fatto gravissimo

E’ regolare la situazione negli aeroporti del Nord Ovest dopo il rallentamento della trasmissione dati al Centro di Controllo d’Area di Milano dell’Enav che ieri sera ha costretto al blocco dei voli per diverse ore negli scali di Liguria, Lombardia e Piemonte. Questa mattina i voli sono regolari sia a Orio al Serio sia agli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. A Orio ieri sono stati cancellati 17 voli in partenza mentre altri sono partiti in ritardo quando il problema è stato risolto, mentre 16 voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali. Sono stati invece una decina i voli cancellati negli aeroporti milanesi.