Guede denuncia ‘morbosità e pregiudizio nei suoi confronti’

Per il legale il clima 'si scontra con presunzione d'innocenza'

PERUGIA, 03 GIU – Denuncia “un clima di morbosità e pregiudizio montato nei suoi confronti” Rudy Guede in vista dell’udienza preliminare davanti al gup di Viterbo nella quale è accusato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della ex fidanzata (addebiti che respinge). Lo ha fatto tramite una nota del suo difensore, l’avvocato Carlo Mezzetti diffusa attraverso l’ANSA. Il legale ha sottolineato che il clima nei confronti di Guede “si scontra in modo palese con il principio costituzionale della presunzione d’innocenza e con il rispetto che è dovuto a tutte le persone coinvolte nella vicenda oggetto d’indagine”. “Il signor Guede e il difensore – è detto ancora nella nota dell’avvocato Mezzetti – nel corso di tutte le indagini preliminari hanno sempre osservato un comportamento improntato alla riservatezza che tanto più appare doveroso quando si discute di vicende particolarmente delicate. Si è volutamente scelto di non replicare alle tante illazioni che sono circolate sui media, concentrandosi esclusivamente sugli atti d’indagine. Tanto più si è evitata la polemica pubblica con le altre parti del procedimento. In tale contesto però nei scorsi giorni sono stati pubblicati alcuni articoli di stampa nei quali si attribuiscono a Guede, senza neppure l’uso del condizionale, gravi condotte con tanto di dettagli scabrosi. Il tutto in una fase in cui l’indagato non è neppure ancora stato rinviato a giudizio. A questo punto si è quindi costretti a precisare che in relazione a tali pubblicazioni e ad altre future che dovessero avere lo stesso tenore il signor Guede si riserva di adire alle competenti sede giudiziarie per la tutela della sua onorabilità”.

