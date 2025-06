Guerra in Medio Oriente, da Sigonella ad Aviano allarme massimo nelle basi americane in Italia

La guerra tra Iran, Israele e Usa

È allerta massima nelle basi americane in Italia dopo l’attacco statunitense in Iran della notte scorsa. Da Aviano a Sigonella, secondo quanto si apprende, l’attenzione è massima. Rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire la sicurezza dei militari.

L’autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo italiano e all’utilizzo delle basi militari per rifornimento e supporto logistico, in caso di operazioni militari statunitensi, viene concessa dal ministero della Difesa. Questa autorizzazione viene rilasciata informando successivamente il Parlamento, ma non è una prerogativa parlamentare diretta.