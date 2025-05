Gup Milano: ‘Per Santanchè resta l’accusa di truffa all’Inps’

agenzia

Respinta nell'udienza preliminare l'eccezione della difesa

MILANO, 20 MAG – La gup di Milano Tiziana Gueli ha respinto l’eccezione preliminare presentata stamani dalla difesa della ministra Daniela Santanchè di riqualificare l’accusa, contestata dai pm, da truffa aggravata ai danni dell’Inps in “indebita percezione a danno dello Stato di erogazioni pubbliche” nel procedimento con al centro la cassa integrazione nel periodo Covid per i dipendenti di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, che in realtà avrebbero lavorato. La giudice, nell’udienza preliminare che vede imputate anche le due società e altre due persone, tra cui l’ex compagno della senatrice di FdI Dimitri Kunz, ha anche respinto un’altra eccezione presentata dalla difesa di Paolo Giuseppe Concordia, ex collaboratore esterno del gruppo fondato dalla ministra. Questione con cui si sosteneva che i dipendenti, che erano stati in Cig e sentiti dagli inquirenti, avrebbero dovuto essere ascoltati nelle indagini come testi assistiti da avvocati, perché potenziali indagati. L’udienza prosegue con l’esame in aula chiesto da Concordia.

