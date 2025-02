Ha braccialetto elettronico e viola le prescrizioni, arrestato

agenzia

A ottobre costrinse la moglie a salire su un treno a Domodossola

VERBANIA, 05 FEB – Un uomo di circa 40 anni, con braccialetto elettronico, è stato arrestato dai carabinieri di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) in esecuzione di un’ordinanza che ha aggravato la misura, già disposta a suo carico nei mesi scorsi, di divieto di avvicinamento alla moglie per reati da codice rosso. L’uomo, che ora si trova in carcere a Verbania, era infatti stato allontanato dalla casa familiare e indossava il braccialetto elettronico, ma continuava ad avvicinarsi alla donna e a tempestarla di messaggi telefonici. Il primo episodio portato all’attenzione dei militari risale all’ottobre scorso: dopo una lite, la donna era stata costretta dal marito a salire su un treno Eurocity diretto a Milano. Era stata soccorsa dai carabinieri di Stresa, che l’avevano trovata in vestaglia e a cui aveva spiegato che l’uomo l’aveva aggredita e percossa, perché stava usando il proprio telefonino.

