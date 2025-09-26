Ha confessato il fermato per l’omicidio del giovane a Spoleto

agenzia

Ammissioni nell'interrogatorio davanti al gip per convalida

SPOLETO (PERUGIA), 26 SET – Ha confessato di avere ucciso Sagor Bala, cuoco di 21 anni il corpo del quale è stato trovato sezionato in un sacco a Spoleto, l’ucraino trentaduenne Dmytro Shuryn, fermato dai carabinieri nell’ambito delle indagini coordinate dalla procura spoletina. Lo ha fatto nell’interrogatorio di convalida davanti al gip, che si è svolto nel carcere della stessa città umbra, secondo quanto si è appreso dal suo difensore, l’avvocato Donatella Panzarola. Shuryn ha anche dato indicazioni su dove trovare le parti del corpo ancora mancanti. Indicando in un coltello da cucina l’arma utilizzata per l’omicidio e per sezionare il corpo. Avrebbe anche parlato di una piccola somma che la vittima gli aveva prestato per giocare come possibile movente dell’omicidio. Bala avrebbe insistito per riavere i soldi e tra i due ci sarebbe stata una lite finita nell’omicidio.

