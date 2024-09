Ha travolto e ucciso una donna, arrestato pirata strada 26enne

agenzia

Incidente il 9 settembre a Tivoli, la vittima è un'imprenditrice

ROMA, 18 SET – Arrestato dai carabinieri della stazione di Tivoli Terme un cittadino egiziano di 26 anni accusato di essere al volante dell’auto che il 9 settembre ha investito e ucciso l’imprenditrice Daniela Circelli mentre attraversava la strada in via Tiburtina a Tivoli e ha poi proseguito la marcia. I militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di custodia in carcere a carico del 26enne per omicidio stradale, omissione di soccorso e calunnia. L’acquisizione di 19 telecamere, insieme ad accertamenti tecnici e alle testimonianze raccolte, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Per gli inquirenti, il 26enne era alla guida di una Volkswagen Golf lanciata a forte velocità su via Tiburtina, e ha investito e ucciso sul colpo la donna, fuggendo senza fermarsi a prestare soccorso.

