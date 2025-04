Ha un malore mentre è in attesa al pronto soccorso, muore 55enne

agenzia

Ieri il caso nel Brindisino, la procura apre una inchiesta

BRINDISI, 15 APR – La procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta sulla morte di un uomo di 55 anni avvenuta ieri nel pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana. Qui l’uomo – a quanto si apprende – era giunto in ambulanza, vigile e cosciente, lamentando dei forti dolori al fianco. Il 55enne è stato prima visitato dal personale medico e poi sottoposto ai primi esami diagnostici. Poco dopo, mentre era in attesa di essere sottoposto ad altri accertamenti, ha avuto un malore ed è caduto a terra sbattendo la testa. Vano è stato ogni tentativo del personale sanitario di rianimare l’uomo. I familiari del 55enne hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Il pubblico ministero di turno della procura di Brindisi ha disposto il sequestro della cartella clinica e non è escluso che possa disporre l’autopsia per acquisire ulteriori elementi per chiarire le cause della morte dell’uomo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA