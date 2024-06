Ha un malore sul campanile del Duomo di Crema, salvato

agenzia

Visitatore recuperato con l'elicottero dai vigili del fuoco

MILANO, 08 GIU – Si è sentito male sul campanile del Duomo di Crema e per recuperare il 59enne è stato necessario un intervento tanto complicato quanto spettacolare dei vigili del fuoco. é successo oggi poco prima di mezzogiorno e a recuperare il visitatore, che si trovava a quasi 60 metri di altezza, sono stati gli specialisti del Nucleo Elicotteristi del 115 di Milano. L’elicottero si è portato in prossimità della punta del campanile e, da lì, un operatore si è calato con un verricello e una barella. Il 59enne è stato imbragato e trasportato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni, che inizialmente sembravano critiche, sono progressivamente migliorate. Tutta l’operazione è stata seguita con il fiato sospeso da decine di cremaschi. “Fin dai primi istanti dell’emergenza – spiega Marcello Palmieri, presidente del cda del Duomo di Crema – il personale volontario che presidia le visite alla torre ha messo in atto le prescrizioni previste dal piano di sicurezza realizzato proprio a tutela dei visitatori”.

