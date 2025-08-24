Hangar con 4 aerei distrutto da un incendio nel Brindisino

agenzia

Una persona è rimasta ferita. Vigili fuoco spengono il rogo

BRINDISI, 24 AGO – Un hangar con all’interno almeno quattro aerei biposto è stato distrutto da un incendio nel corso del quale una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale in codice rosso. E’ accaduto sulla strada Mesagne-San Donaci, in provincia di Brindisi. I Vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento l’incendio. Gli aerei sono stati distrutti dalle fiamme alimentate anche dal carburante presente nei serbatoi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA