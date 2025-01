Hannoun lancia gemellaggio tra famiglie italiane e gazawi

agenzia

Presidente Api è nella blacklist del Dipartimento del Tesoro Usa

MILANO, 28 GEN – L’associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese – ABSPP ODV – di cui è presidente Mohammad Hannoun lancia oggi un gemellaggio tra le famiglie italiane e le famiglie gazawi “un’iniziativa straordinaria – si legge sul sito dell’associazione – di solidarietà e sostegno reciproco”. L’architetto di origine giordana Hannoun, che è anche presidente dell’associazione Palestinesi d’Italia, è stato inserito, lo scorso 7 ottobre, nella “blacklist” del Dipartimento del Tesoro statunitense in quanto considerato finanziatore di Hamas. “Questo progetto, nato dalla volontà di creare un legame umano e concreto tra due realtà distanti geograficamente ma unite dall’umanità condivisa – spiega il sito – mira a fornire un supporto economico e morale alle famiglie che vivono nella Striscia di Gaza, una delle aree più densamente popolate e sofferenti al mondo”. In particolare, “Il gemellaggio si basa su un impegno mensile di 200 euro da parte delle famiglie italiane, per una durata di 6 mesi. Questo contributo – si legge ancora – viene utilizzato per soddisfare i bisogni primari delle famiglie gazawi, come alimentazione, medicine, istruzione e altre necessità essenziali”. L’associazione spiega che si può contribuire direttamente presso i suoi uffici di Milano, Roma e Genova, dove risiede Hannoun, o facendo un bonifico all’Associazione Benefica La Cupola d’oro. Lo scorso ottobre Hannoun aveva spiegato all’ANSA che dopo la decisione del dipartimento americano erano stati chiusi i suoi conti bancari e postali personali e quelli legati alle associazioni di cui è presidente, ma che l’Api era riuscita comunque a raccogliere 2 milioni di euro per aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

