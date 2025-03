«Ho delle foto di Berlusconi insieme a Messina Denaro», Lele Mora indagato per calunnia a Firenze

L'inchiesta

L'ex manager dei vip si è avvalso della facoltà di non rispondere

False informazioni ai pubblici ministeri e calunnia: Lele Mora, l’ex agente dei vip che negli anni è rimasto coinvolto in innumerevoli vicende giudiziarie (tra cui Vallettopoli e il caso Ruby), ora è indagato dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze che indaga sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. La notizia è riportata dalla “Repubblica“.

Mora è coinvolto per una vicenda laterale, per alcune dichiarazioni fatte in pubblico – e poi ribadite davanti ai pm, che due anni fa lo avevano sentito come persona informata sui fatti – su presunte foto da lui possedute che ritrarrebbero insieme il boss Matteo Messina Denaro e Silvio Berlusconi. Nessun riscontro è stato trovato a quelle parole, neanche dopo una perquisizione, motivo per cui l’ex agente dei vip è finito sotto accusa.