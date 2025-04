Humanity 1 soccorre 88 migranti, assegnato il porto di Genova

agenzia

Due gli interventi.I sopravvissuti hanno riferito di un annegato

ROMA, 03 APR – Ieri sera la Humanity 1 ha soccorso 88 persone in due interventi in ;;acque internazionali. Tra i salvati diverse donne, bambini piccoli e minori non accompagnati. Genova è il porto di sbarco assegnato per la nave umanitaria. Si yrova, lamenta Sos Humanity, “a 1.300 chilometri di distanza. Ancora una volta, le autorità italiane stanno consapevolmente accettando gli oneri e i rischi associati al benessere delle 88 persone salvate”. I sopravvissuti di una delle due imbarcazioni soccorse hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia e che una persona è caduta in mare ed è annegata prima che la Humanity 1 potesse raggiungerli. Una terza imbarcazione stata cercata per tutta la notte, ma senza risultati, dalla nave in seguito ad una segnalazione di Alarm Phone.

