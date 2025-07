Humanity One soccorre 40 migranti, assegnato porto di Bari

agenzia

Salvataggio della nave al largo di Malta dopo 5 giorni in mare

BARI, 18 LUG – La nave Humanity One, della ong tedesca Sos Humanity, ha soccorso nelle prime ore di questa mattina più di 40 persone nel Mediterraneo dopo almeno cinque giorni passati in mare. Lo comunica la ong sui suoi canali social evidenziando che “Malta ha nuovamente rifiutato il coordinamento, nonostante la segnalazione nella zona di sicurezza maltese”. Le autorità italiane hanno assegnato Bari come porto sicuro, che si trova a “quasi 800 chilometri” dal luogo del salvataggio. La ong precisa che i migranti, che ora vengono assistiti a bordo della nave, si trovavano su “un’imbarcazione in vetroresina sovraffollata e inadatta alla navigazione”.

