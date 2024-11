I 67 morti del crollo di Foggia, procuratore ‘non dimenticare’

agenzia

Oggi la cerimonia al memoriale di viale Giotto, 25 anni dopo

FOGGIA, 11 NOV – “Fare memoria non vuol dire solo ricordare, ma attualizzare il ricordo affinchè non avvenga mai più. Questa è una ferita per l’intera città di Foggia, una ferita anche per me, perchè so che la risposta giudiziaria non fu quella delle aspettative. Nel caso di specie, le responsabilità che furono accertate furono quelle di persone che non c’erano più e questo portò alla immediata chiusura delle indagini”. Così il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, questa mattina intervenendo con le autorità locali alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori al memoriale delle 67 vittime del crollo della palazzina di viale Giotto che avvenne l’11 novembre del 1999 e di cui oggi ricorre il 25esimo anniversario. Il cedimento del palazzo a sei piani al numero civico 120 di viale Giotto avvenne per la scarsa qualità dei materiali edili utilizzati per realizzare l’edificio e da errori nei calcoli statici. Il progettista e il collaudatore della struttura sono morti negli anni scorsi, mentre il costruttore morì nel crollo dello stabile in cui abitava. “Quello che temo è che i ricordi nel tempo possano sbiadire e noi questo lo dobbiamo evitare – ha aggiunto il procuratore -. Bisogna che questa storia, oltre che attraverso un docufilm (‘civico 120’ del regista foggiano Lorenzo Sepalone ndr) già realizzato, venga ricordata anche attraverso la scrittura. Credo che lo si debba ai postumi verso i quali abbiamo il dovere di testimonianza e memoria” “Per me è un giorno indelebile nella memoria – ha sottolineato una delle parenti delle vittime del crollo – . Come ogni anno mi sveglio prima e dopo le 3.12 (orario in cui la palazzina crollò, ndr) . Vorrei tornare indietro e cambiare questa situazione, ma non si può. E allora non ci resta che portare avanti il ricordo e la memoria”.

