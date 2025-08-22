I battellieri di Capri, “orgogliosi del nostro lavoro”

agenzia

Per la lite alla Grotta Azzurra "severi provvedimenti"

CAPRI, 22 AGO – Un lavoro “difficile”, durante il quale si devono affrontare tante “problematiche” – dall’afflusso disordinato delle imbarcazioni dei turisti alla sicurezza dei passeggeri – e che però viene condotto “con professionalità ed orgoglio”. Non ci sta Vincenzo Iaccarino, presidente della Cooperativa battellieri capresi a fare la parte di chi, per il “comportamento sconsiderato” di qualcuno, rischia addirittura di infangare l’immagine dell’isola su cui vive e che ama. “Per quello che è successo saranno presi seri provvedimenti”, dice Iaccarino all’ANSA, facendo riferimento alla lite tra due battellieri all’ingresso della Grotta Azzurra le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Ma Iaccarino non vuole che venga fatta di tutta l’erba un fascio. “La Cooperativa battellieri di cui sono presidente – spiega – svolge l’attività alla grotta azzurra di Capri da molti anni. Tutti i giorni i componenti, soci lavoratori, devono affrontare una serie di problematiche quali l’afflusso continuo, incontrollato e disordinato di imbarcazioni che provengono dal porto di Capri, dal golfo di Napoli, a cui si aggiungono i turisti provenienti da Anacapri e che chiedono di usufruire del servizio velocemente. I soci lavorano con grande attenzione, curando per ogni ingresso ogni piccolo particolare che possa garantire la sicurezza dei turisti. Sono costretti continuamente ad evitare le onde improvvise create dai mezzi che passano velocemente in lontananza. Nonostante questo svolgono il lavoro con orgoglio e perizia per garantire che tutto funzioni. Ovviamente l’imprevisto e l’incidente sono sempre in agguato: quello che è successo è grave e saranno presi severi provvedimenti”.

