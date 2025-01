I cadaveri di due bimbi migranti recuperati in area Sar Maltese

Guardia Costiera

In un primo momento si era detto di tre persone

Sono due e non tre, come comunicato in un primo momento dall’equipaggio della nave ong Sea Punk, i cadaveri recuperati in area Sar Maltese, a 53 miglia nautiche da Lampedusa. Lo ha accertato la guardia costiera che è giunta nella zona dove è stato fatto il soccorso e dove i militari hanno proceduto al trasbordo di superstiti e cadaveri.

I due corpi recuperati sono di due bambini i cadaveri e sono stati trasbordati dalla nave ong Sea Punk sulla motovedetta della guardia costiera. I militari dell’unità di soccorso, con a bordo 15 superstiti e due salme, durante il viaggio verso Lampedusa hanno recuperato altri 38 nordafricani già soccorsi – sempre in area Sar Maltese, a poca distanza da dove è avvenuto il naufragio – da tre pescherecci.

