I camorristi che ripulivano il denaro della droga e del racket giocando a «10eLotto»: sette arresti

criminalità

Riciclavano il denaro frutto delle attività illecite della camorra giocando a «10 e lotto» e in misura minore anche puntando su eventi sportivi: è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che, al termine di indagini coordinate dalla Dda, hanno arrestato sette persone (per 4 è stato disposto il carcere e per altri 3 i domiciliari) accusate, a vario titolo, di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni e utilità di provenienza illecita.

Secondo quanto emerso, tra settembre e ottobre 2022, per esempio, sarebbero stati investiti oltre 766mila euro, in parte (oltre 137mila euro ritenute provento delle attività illecite della camorra) ottenendo delle vincite successivamente acquistate e intestate, ma fittiziamente, a una donna.

Secondo gli inquirenti così, i clan Sautto-Ciccarelli e Angelino-Gallo del parco Verde e del cosiddetto Bronx di Caivano, avrebbero «ripulito» parte del denaro ottenuto dallo spaccio e dalle estorsioni.

Tra i destinatari delle misure cautelari figurano i titolari di una ricevitoria: giocando, per esempio, poco più di 50mila euro avrebbero ottenuto vincite per 155mila euro. La donna a cui erano fittiziamente intestate le vincite, il 29 settembre del 2022, ha effettuato cinque puntate sui numeri 5-25-85 vincendo complessivamente 45mila (9mila euro per ciascuna giocata). Il 13 ottobre delle stesso anno, giocando per ben dieci volte 6-26-90, ha intascato 90mila euro.