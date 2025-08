“I centri in Albania continueranno a funzionare come Cpr”

Migranti

Lo precisano fonti di governo. Piantedosi: «Non è stato uno spreco di denaro»

I centri allestiti dall’Italia in Albania “continueranno ad operare come Cpr, così come sta avvenendo da alcuni mesi”. Così fonti di governo interpellate dall’ANSA in seguito alla sentenza della Corte europea di giustizia sui Paesi sicuri. Dallo scorso aprile a Gjader funziona un Centro di permanenza per il rimpatrio, che ospita migranti trattenuti nei Cpr italiani. Mentre inizialmente era attiva la struttura per i richiedenti asilo ai quali si applicava la procedura accelerata di frontiera. Una procedura che presupponeva la provenienza da Paesi sicuri e sulla quale oggi si è pronunciata la Corte Ue.