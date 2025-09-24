I danni del maltempo nel Comasco: la Sp38 si “spezza” in due per un’enorme voragine

Viabilità

Situazione nuovamente critica anche in alcuni dei Comuni del lago già colpiti nelle ore precedenti, a partire da Faggeto Lario e Blevio

Ancora danni molto seri nel Comasco, su cui la notte scorsa sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia che si aggiungono ai circa 170 del giorno precedente.Allagamenti gravi si sono registrati dopo la mezzanotte in centro città, dove gli agenti della Polizia locale hanno deciso la chiusura del lungolago e di altre importanti arterie viabilistiche, tutte invase da fango e detriti.Situazione nuovamente critica anche in alcuni dei Comuni del lago già colpiti nelle ore precedenti, a partire da Faggeto Lario e Blevio – sulla sponda orientale del ramo comasco del lago di Como – colpiti da allagamenti, e Blevio, su sui è caduta una nuova frana che ha isolato alcune frazioni (in totale a Blevio gli sfollati sono una trentina già dal giorno precedente). Impressionante l’enorme voragine che si è aperta lungo la Sp38, tra Cantù e Alzate Brianza, spezzando di fatto in due la strada.