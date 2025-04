I fedeli in piazza San Pietro, ‘era il papa della gente’

agenzia

'Ieri era qui, convinti fosse fuori pericolo, siamo sgomenti'

ROMA, 21 APR – Alle 13 piazza San Pietro è gremita di gente e sono tanti i giornalisti di tutte le testate del mondo “è una morte inaspettata – dice Antonio a Roma per la laurea domani del figlio in Economia – era un pontefice amato, il papa della gente normale uno di noi”. C’è chi mostra una foto scattata ieri in piazza che mostra il papa sulla papamobile. “Eravamo convinti fosse ormai fuori pericolo”, dice in spagnolo l’uomo che la mostra sul telefonino, “siamo sgomenti”.

