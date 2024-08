I funerali di Omar a Bollate, uno striscione chiede ‘giustizia’

agenzia

Palloncini bianchi e azzurri e molti amici per l'ultimo saluto

MILANO, 12 AGO – Palloncini bianchi e azzurri e uno striscione sul sagrato della Chiesa: ‘Giustizia per Omar’. Si sono svolti questa mattina, nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Cascina del Sole, frazione del Comune milanese di Bollate, i funerali di Omar Bassi, morto mentre era in vacanza in Calabria per un’emorragia celebrale arrivata, come sostengono i suoi familiari, dopo un pestaggio di alcuni giorni prima subito dai buttafuori di una discoteca nel Varesotto. La bara coperta di fiori è stata accompagnata fino alla parrocchia a piedi dai suoi amici vestiti di bianco, tra applausi e commozione.

