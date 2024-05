I genitori di Giulia, ‘vogliamo i ricordi di lei e Thiago’

agenzia

Chiesto accesso alla casa del delitto per prendere abiti e foto

MILANO, 23 MAG – I genitori di Giulia Tramontano, la giovane assassinata al settimo mese di gravidanza dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, chiedono ai giudici milanesi, davanti ai quali è in corso il processo per l’omicidio, di poter riavere foto, abiti e altri ricordi della figlia e i vestitini che erano stati preparati per Thiago. L’istanza è stata formulata a voce alla Corte d’assise di Milano dall’avvocato Giovanni Cacciapuoti, uno dei difensori della famiglia, al termine dell’udienza di oggi. Il legale, che depositerà una richiesta scritta, ha domandato l’accesso temporaneo all’appartamento di Senago, teatro del delitto, per poter prendere quanto appartenuto a Giulia e “soprattutto gli abitini di Thiago, una cosa a cui i genitori tengono molto”. La prossima udienza è stata fissata per lunedì 27 maggio, esattamente a un anno di distanza dall’omicidio, giorno in cui sarà interrogato Impagnatiello.

