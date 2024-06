I genitori la perdono di vista durante un picnic, bimba di 3 anni cade in un canale di scolo e muore

LA TRGEDIA

Il dramma è avvenuto ieri a Ponte San Nicolò, una zona della periferia di Padova

Una bambina di 3 anni è caduta in un canale di scolo ed è morta annegata a Padova. Il dramma è avvenuto ieri a Ponte San Nicolò, una zona della periferia. La famiglia stava facendo un pic-nic con alcuni amici quando la piccola si è allontanata ed è scomparsa. Poi la tragica scoperta.

I carabinieri della compagnia di Piove di Sacco erano intervenuti su richiesta del «118», in località Roncajette, in comune di Ponte San Nicolò per la caduta della bambina all’interno del canale di scolo. La piccola si trovava lì inseme al padre 39enne camerunense e residente a Padova e ad altri connazionali, per fare un pic nic.