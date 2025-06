I giudici costituzionali ancora in viaggio nelle scuole

agenzia

'Viaggio in Italia' riparte a settembre fino al giugno 2027

ROMA, 26 GIU – Il “Viaggio in Italia” dei giudici costituzionali nelle scuole secondarie di II grado ripartirà il prossimo settembre e si prolungherà, coprendo due anni scolastici, fino al mese di giugno del 2027. Gli incontri con gli studenti si terranno in tutte le regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, seguendo un programma che intende far crescere tra le giovani generazioni la consapevolezza delle funzioni esercitate dalla Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, delle modalità di lavoro del Collegio, dell’incidenza della giurisprudenza costituzionale nella vita di tutti i giorni delle persone. La proposta di un “Viaggio in Italia” nelle scuole con la Corte costituzionale è nata nel 2018 e fin dal suo avvio ha suscitato un attivo interesse tra gli studenti e raccolto la collaborazione dei docenti. Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia da Covid-19, gli incontri tra gli studenti e i giudici costituzionali (documentati sul sito www.cortecostituzionale.it) hanno di nuovo coinvolto in presenza su tutto il territorio nazionale ragazze e ragazzi, cittadine e cittadini sulla soglia della maggiore età, che hanno potuto affrontare un segmento di offerta formativa e di approfondimento sui diritti e sui doveri contemplati dalla nostra Costituzione e sulle sentenze storiche più significative della Corte che presto, nel 2026, celebrerà il suo settantesimo anno di attività, quale massimo organo di garanzia al servizio del Paese. La nuova Carta di intenti tra la Corte costituzionale e il Ministero dell’Istruzione e del merito – che oggi è stata sottoscritta a Palazzo della Consulta del Presidente Giovanni Amoroso e dal ministro Giuseppe Valditara – prevede che le classi delle scuole secondarie di II grado coinvolte negli incontri con i giudici potranno partecipare anche all’assegnazione di un premio, “La Scuola incontra la Corte a Palazzo della Consulta”, finalizzato a valorizzare il miglior progetto di approfondimento (testi, grafici, fotografie, video, podcast, power point, ecc.) sulle tematiche costituzionali affrontate in occasione delle singole tappe del “Viaggio in Italia”.

