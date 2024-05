I Nas sequestrano cosmetici con sostanza cancerogena a Livorno

agenzia

Trovati in emporio, per Ue hanno molecola nociva per la salute

LIVORNO, 12 MAG – Il Nas dei Carabinieri ha scoperto e sequestrato in un emporio di orientali a Livorno cosmetici di vario tipo e di varie marche – deodoranti, docciacrema e simili – messi in vendita nonostante contengano, tra gli ingredienti, la sostanza cancerogena vietata Bmhca (butylpnenyl methylpropional), nota anche col nome comune di Lilial, riconosciuta come tossica e quindi potenzialmente nociva alla salute. Tale molecola, spiega il Nas, è spesso presente in profumi, creme, detergenti, ma anche nei prodotti per il bucato ed è largamente impiegata da anni nel settore cosmetico. Però nonostante la classificazione come “sostanza cmr” (sostanze cancerogeno-mutageo-reprotossiche) e il divieto di utilizzo da parte della Commissione Europea ormai da anni, è ancora presente in molti prodotti in vendita destinati non solo agli adulti, ma anche ai bambini, categoria ancora più a rischio per la maggior recettività. Il Lilial rientra nell’Allegato II del Regolamento Ue delle sostanze vietate; prima era solo limitata la percentuale di utilizzo, essendo presente nell’Allegato III. Questo cambio di elenco ne “certifica la tossicità e l’azione genotossica – aggiunge il Nas di Livorno – ed è considerata sostanza potenzialmente dannosa sia per il sistema riproduttivo che quale responsabile di patologie legate alla sensibilizzazione cutanea”. I carabinieri hanno denunciato alla procura un 30enne di origini orientali, residente a Livorno titolare dell’esercizio commerciale, situato in zona industriale, dopo avergli sequestrato 34 confezioni di prodotti cosmetici. Ora i controlli proseguono in tutta la provincia per escludere che vi sia una diffusione di tali prodotti pericolosi per la salute delle persone.

