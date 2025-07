I pm di Roma ascolteranno i familiari di Kaufmann

agenzia

Inviata una rogatoria in Usa anche su precedenti e passaporto

ROMA, 02 LUG – I pm di Roma che indagano sul duplice omicidio di Villa Pamphili hanno intenzione di ascoltare i familiari di Francis Kaufmann che vivono in California. La richiesta alle autorità statunitensi è contenuta nella rogatoria che i magistrati di piazzale Clodio, coordinati dall’aggiunto Giuseppe Cascini, hanno inviato nei giorni scorsi. Gli inquirenti vogliono ricostruire i precedenti penali di Kaufmann, arrestato cinque volte negli Usa per violenza domestica e aggressioni, e che ha scontato 120 giorni di carcere. Nella rogatoria, infine, si chiede di effettuare verifiche sul passaporto utilizzato da Kaufmann, intestato a Rexal Ford, l’alias che utilizzava anche per accreditarsi come regista cinematografico. L’indagato, arrestato in Grecia, dovrebbe essere trasferito in Italia nei prossimi giorni, entro il 10 di luglio.

