I resti trovati ieri nel parco a Parma non sono umani

agenzia

Inizialmente si pensava che potesse trattarsi di un feto

PARMA, 23 MAG – I resti rinvenuti ieri a Parma, in un parco nella periferia della città, non sono umani. È quanto emerge dopo i primi esami svolti in seguito al ritrovamento. I reperti sono stati prelevati e analizzati dalla Polizia scientifica: la natura dei resti è di origine animale, potrebbe trattarsi di viscere di volatili, forse di un piccione. I primi riscontri sanitari avevano aperto la possibilità che il ritrovamento avvenuto sul marciapiede della piccola area verde riguardasse un feto umano nei primissimi stadi di crescita. Era stata una residente a spasso con il cane a dare l’allarme. Anche se manca un responso ufficiale, le indagini, coordinate dalla Procura di Parma, stanno rivelando una natura differente rispetto alle prime ipotesi investigative. Sono stati comunque disposti accertamenti medico legali.

